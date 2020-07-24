‘Doya Doya Moda’da kim elendi?’ Sorusu yanıt buluyor – Gözler 24 Temmuz Doya Doya Moda puan durumunda

Doya Doya Moda yeni yarışmacıları ile ikinci haftasını tamamlamaya hazırlanıyor. Eleme heyecanının yaşanacağı 24 Temmuz Cuma günü, jüriden en yüksek puanı alan yarışmacı hem ‘haftanın birincisi’ unvanına sahip olacak, hem de haftanın hediyesini kazanacak.



DOYA DOYA MODA’DA GEÇEN HAFTA KİM BİRİNCİ OLDU?



Doya Doya Moda’da geçen Haftanın Finali’nde birinci toplam 74 puanla İmani oldu. Doya Doya Moda'da eleme potasına giren isimler Aylin ve Aslı oldu. Bu iki isim arasında daha az puan alan Aslı, Doya Doya Moda'ya veda etti.