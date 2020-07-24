‘Doya Doya Moda’da kim elendi?’ Sorusu yanıt buluyor – Gözler 24 Temmuz Doya Doya Moda puan durumunda
Doya Doya Moda bugün haftanın 5. Günüyle izleyici karşısına çıktı. İkinci sezon macerasına kaldığı yerden devam eden Doya Doya Moda’da haftanın finali konsepti bu kez ‘düğün şıklığı’ olarak belirlendi. Büyük beden moda yarışmasında 7 yarışmacı 10 puan üzerinden değerlendirilecek, bu nedenle ‘Doya Doya Moda’da kim elendi?’ Sorusunun yanıtı sürpriz olabilir. 24 Temmuz Doya Doya Moda puan durumu kısa bir süre sonra belli olacak.
Doya Doya Moda yeni yarışmacıları ile ikinci haftasını tamamlamaya hazırlanıyor. Eleme heyecanının yaşanacağı 24 Temmuz Cuma günü, jüriden en yüksek puanı alan yarışmacı hem ‘haftanın birincisi’ unvanına sahip olacak, hem de haftanın hediyesini kazanacak.
DOYA DOYA MODA’DA GEÇEN HAFTA KİM BİRİNCİ OLDU?
Doya Doya Moda’da geçen Haftanın Finali’nde birinci toplam 74 puanla İmani oldu. Doya Doya Moda'da eleme potasına giren isimler Aylin ve Aslı oldu. Bu iki isim arasında daha az puan alan Aslı, Doya Doya Moda'ya veda etti.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle