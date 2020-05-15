Doya Doya Moda'da kim elendi? sorusu yanıt buluyor - Elenen isim Mira mı Tuğçe mi olacak?

Gündüz kuşağı programı Doya Doya Moda'da haftanın en gerilimli ve heyecanlı günü geldi çattı. Gülşah Saraçoğlu,Kemal Doğulu, Seray Sever ve Uğurkan Erez'in jüri üyeliğini üstlendiği Doya Doya Moda'nın 17 Mayıs tarihli bölümünde haftanın 1'incisi ve elenen isim belli olacak. Haftanın en düşük puanlarını Mira ve Tuğçe'nin aldığı biliniyor ancak finalde değerlendirmenin 10 puan üzerinden yapılması nedeniyle tüm dengeler değişebilir.

GEÇEN HAFTA KİM ELENDİ?

65 puanla Betül haftanın birincisi olarak altın kolyeyi almaya hak kazandı. Eleme potasına Mira, Mesküre ve Emel kaldı. Bu hafta Doya Doya Moda evine Mezküre Hanım veda etti.