Doya Doya Moda’da kim elendi? Sorusu yanıt buluyor – Doya Doya Moda’da çoklu eleme olabilir

Kemal Doğulu, Uğurkan Erez, Seray Sever ve Gülşah Saraçoğlu'nun jüri üyeliğini yaptığı büyük beden moda yarışması olan Doya Doya Moda'da da yarışmacılar bu hafta iki takıma ayrılarak kombinlerini yarıştırıyor. Her gün bir yarışmacının kaptanlık yaptığı takım yarışında son güne gelindi, 'Doya Doya Moda’da kim elendi? ' sorusu bugün yanıt bulacak. Doya Doya Moda’dan elenen isim saat 16.00'ya doğru belli olacak.

GEÇEN HAFTA NEDEN ELEME OLMADI?

Doya Doya Moda'nın 27 Mart tarihli bölümünde eleme potasına kalan üç isim Betül, Mira ve Sena oldu. Potadan ilk kurtulan ilk isim Betül oldu. Eşit puanları alan Sena ve Mira'nın elenmesi beklenirken sürpriz bir gelişme yaşandı. Kemal Doğulu konsept değişikliği nedeniyle eleme olmayacağını açıkladı. Yarışmacılar 30 Mart- 3 Nisan tarihlerin takım halinde yarışacağı için eleme yapılmadı. Başlangıçta 7 kişiyle başlayan Doya Doya Moda yarışması macerasını 8 kişiyle sürdürüyor.