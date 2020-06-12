'Doya Doya Moda'da kim elendi? sorusu yanıt buluyor - Doya Doya Moda puan durumu

İlk dört bölümü geride bırakan Doya Doya Moda'da haftanın finali geldi çattı. Büyük beden 7 yarışmacının mücadele ettiği Doya Doya Moda haftanın finali bölümünde yarışmacılar hem kolyenin sahibi olmak hem de yarışmada kalmak için mücadele edecek. Doya Doya Doya Doya Moda haftanın finalinde yarışmacılar kendi hazırladıkları tasarımlarla jüri üyelerinin karşısını çıkıp en yüksek puanı almaya çalışacak. İlk dört günkü puanlar baz alındığında Emel, Gamze ve Emel'in eleme potasına çıkması bekleniyor.



DOYA DOYA MODA 11 HAZİRAN PUAN DURUMU



EMEL 4

HANZADE 4

GAMZE 3

SU 7

ZEYNEP 3

SÜNDÜZ 7

BETÜL 12



DOYA DOYA MODA 10 HAZİRAN PUAN DURUMU



SÜNDÜZ 12

GAMZE 6

HANZADE 4

SU 6

BETÜL 10

ZEYNEP 3

EMEL 3



DOYA DOYA MODA 9 HAZİRAN PUAN DURUMU



GAMZE 3

EMEL 5

SU 3

SÜNDÜZ 12

HANZADE 13

ZEYNEP 3

BETÜL 14

EMEL 5



DOYA DOYA MODA 8 HAZİRAN PUAN DURUMU



GAMZE 4

EMEL 7

SU 10

SÜNDÜZ 4

HANZADE 8

ZEYNEP 6

BETÜL 15