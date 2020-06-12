'Doya Doya Moda'da kim elendi? sorusu yanıt buluyor - Doya Doya Moda puan durumu
Büyük final için geri sayımını sürdüren Doya Doya Moda'da bir eleme günü daha geldi çattı. 'Doya Doya Moda'da kim elendi? sorusu kısa bir süre sonra yanıt bulacak. Haftanın finali olan cuma gününde yarışmacılar 10 puan üzerinden değerlendiriliyor, bu nedenle dengeler değişebilir. Peki, ilk dört günde hangi yarışmacı kaç puan aldı? İşte Doya Doya Moda puan durumu...
İlk dört bölümü geride bırakan Doya Doya Moda'da haftanın finali geldi çattı. Büyük beden 7 yarışmacının mücadele ettiği Doya Doya Moda haftanın finali bölümünde yarışmacılar hem kolyenin sahibi olmak hem de yarışmada kalmak için mücadele edecek. Doya Doya Doya Doya Moda haftanın finalinde yarışmacılar kendi hazırladıkları tasarımlarla jüri üyelerinin karşısını çıkıp en yüksek puanı almaya çalışacak. İlk dört günkü puanlar baz alındığında Emel, Gamze ve Emel'in eleme potasına çıkması bekleniyor.
DOYA DOYA MODA 11 HAZİRAN PUAN DURUMU
EMEL 4
HANZADE 4
GAMZE 3
SU 7
ZEYNEP 3
SÜNDÜZ 7
BETÜL 12
DOYA DOYA MODA 10 HAZİRAN PUAN DURUMU
SÜNDÜZ 12
GAMZE 6
HANZADE 4
SU 6
BETÜL 10
ZEYNEP 3
EMEL 3
DOYA DOYA MODA 9 HAZİRAN PUAN DURUMU
GAMZE 3
EMEL 5
SU 3
SÜNDÜZ 12
HANZADE 13
ZEYNEP 3
BETÜL 14
EMEL 5
DOYA DOYA MODA 8 HAZİRAN PUAN DURUMU
GAMZE 4
EMEL 7
SU 10
SÜNDÜZ 4
HANZADE 8
ZEYNEP 6
BETÜL 15
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