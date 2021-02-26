Doya Doya Moda'da kim elendi? İşte Doya Doya Moda'da haftanın birincisi olan isim

TV8 ekranlarında moda severlerle buluşan Doya Doya Moda'da bu haftanın da sonuna gelindi. Yarışmacılar haftanın finalinde Doya Doya Moda Gazinosu konseptine göre kombinler oluşturdu ve haftanın birincisi olabilmek için jüri üyelerinin karşısına çıktı. Haftanın finalinde birinci olan isim kolye ödülünün sahibi olurken, en düşük puanı alan yarışmacı Doya Doya Moda'ya veda edecek.

DOYA DOYA MODA BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Doya Doya Moda’da bu hafta haftanın birincisi Birben oldu. 93 puan toplayan Birben tasarım kolyenin sahibi oldu.

ERKEKLER NEDEN YOK?

22 Şubat tarihli bölüm itibariyle 7 kadın yarışmacı mücadelesine devam ediyor. Yarışmadaki format değişikliğini Seray Sever açıklamıştı.

Tek tek erkek yarışmacıları sahneye alan Seray Sever, alınan kararı şu sözlerle duyurdu. “Programda erkek modasına dair çok şey konuştuk ve izleyicilerimiz sizden çok şey öğrendiler. Harika bir renktiniz programımızda. Pazartesi itibariyle 7 kız yarışmamızla programa devam ediyoruz.”