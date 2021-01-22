Doya Doya Moda'da kim elendi? sorusu yanıt buluyor

Hafta içi her gün yayımlanan ve moda severlerin merakla takip ettiği büyük beden moda yarışması Doya Doya Moda'da haftanın finali bölümü ekranlara geldi. Doya Doya Moda'da yarışmacılar, yarışmanın 300. günü galasına katılma konseptine uygun giyinerek jürinin karşısına çıkıyor. Haftanın finalinde yarışmacılar, 10 puan üzerinden değerlendirilecek, gün sonunda hem haftanın birincileri hem de Doya Doya Doya Moda'dan elenen isimler belli olacak.

Jüri üyeliğini Uğurkan Erez, Seray Sever, Gülşah Saraçoğlu, Ivana Sert'in üstlendiği programda en son format değişikliğine gidilmiş ve erkek yarışmacılar da dahil olmuştu.