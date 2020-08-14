Doya Doya Moda'da kim elendi? sorusu yanıt buluyor...

Büyük beden yarışması Doya Doya Moda'da haftanın 5. Günü saat 13.00 itibariyle başladı. Hafta boyunca alınan puanların değerlendirileceği Doya Doya Moda final gününde yarışmacılardan biri ödülün sahibi olurken jüriden en düşük puanları toplayan yarışmacı, Doya Doya Moda’ya veda edecek.

DOYA DOYA MODA'DA GEÇEN HAFTANIN BİRİNCİSİ

7 Ağustos puan durumuyla birlikte Doya Doya Moda'da haftanın birincisi Rabia oldu. 1 puanla bilekliği kaybeden Nur, hayal kırıklığı yaşadı.



DOYA DOYA MODA'DA GEÇEN HAFTA KİM ELENDİ?

Doya Doya Moda'da geçen hafta eleme tarihinin en kalabalık potası ortaya çıktı. Sabiha, Birben, Rümeysa, Sanaz ve İmani oldu.Hesaplanan puanlar doğrultusunda Doya Doya Moda'dan elenen isim Sanaz oldu.