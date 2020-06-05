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Haber Giriş: 05.06.2020 - 14:33,Son Güncelleme:

Doya Doya Moda'da kim elendi? sorusu yanıt buluyor

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Doya Doya Moda'da kim elendi? sorusu yanıt buluyor
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Doya Doya Moda'da bir eleme günü daha geldi çattı. 'Doya Doya Moda'da kim elendi?' sorusu kısa bir süre sonra yanıt bulacak. Büyük beden yarışmacıların mücadele ettiği Doya Doya Moda'danın final gününde yarışmacılar 10 puan üzerinden değerlendiriliyor. Bu nedenle haftanın finalinde dengeler değişebilir.

Doya Doya Moda'da bu hafta kim elendi sorusunun yanıtı, her hafta olduğu gibi bu hafta da cuma günü belli olacak. Haftanın final gününde yarışmacıların tüm puanı toplanacak ve en düşük puanı alan isim yarışmaya veda edecek. 

Doya Doya Moda'da geçen hafta kim elendi?

Doya Doya Moda'da haftanın finalinde eleme potasına çıkan isimler Gamze, Melika ve Emel Başkan oldu. Haftanın en düşük puanını alan ve elenen isim ise herkesi şoke etti. Jüri sürpriz bir karara imza atarak bu haftanın elenen isimlerini Gamze ve Emel olarak belirledi. Fakat daha sonra bu kararın şaka olduğunu belirtti ve yarışmacılar sevinçten çılgına döndü. Bu hafta elenen kimse olmadı.

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