Doya Doya Moda’da bir eleme günü daha geride kaldı. Konseptin ‘Sevgililer Günü’ şıklığı olarak belirlendiği haftanın finali bölümünde yarışmacılardan biri kolyeyle ödüllendirilirken haftalık değerlendirme sonucunda en az puanı alan isim Doya Doya Moda macerasını tamamladı. Peki, Doya Doya Moda son bölümde kim elendi? Puan durumuna göre Doya Doya Moda'dan elenen isim

Doya Doya Moda yarışmasından elenen isim belli oldu. 42 beden ve üstü moda tutkunlarının yarıştığı Doya Doya Moda yarışmasında elenen isim, jüri üyelerinin verdiği puanlar ardından ortaya çıktı. Eleme öncesinde ise haftanın birincisi ortaya çıktı.



HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?



Her final günü olduğu gibi bu haftada Doya Doya Moda yarışmacıları 10 puan üzerinden değerlendirildi. Verilen puanlar sonucunda; Emel 25, Sündüz 37, Betül 31, Neslihan 33, Yakut 17, Su 40, Ferdanur ise 40 puan aldı. Cuma günü puanlarıyla birlikte haftanın kazananı belli oldu. Haftanın birincisi olarak kolye almaya hak kazanan ismi Kemal Doğulu açıkladı. Doğulu, “Bu kolyenin bu haftaki sahibi Su oluyor” sözleri ile haftanın kazananı ilan etti. Böylece Su, üçüncü kolyesini aldı.

DOYA DOYA MODA'DA KİM ELENDİ?

Doya Doya Moda'da bu hafta eleme potasına Emel, Neslihan ve Yakut kaldı. Potadan çıkan ilk isim ise Emel oldu. Haftalık değerlendirme sonucunda Doya Doya Moda'ya veda eden isim Yakut oldu. Yarışmada 1 hafta kalabilen Yakut, adaptasyon sorunu yaşadığını söyledi ve jüri üyelerine teşekkür etti.