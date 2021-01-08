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Televizyon
Haber Giriş: 08.01.2021 - 18:09 | Son Güncelleme:

Doya Doya Moda’da kim elendi? Bahar Candan'a diskalifiye uyarısı!

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Doya Doya Moda’da kim elendi? Bahar Candan'a diskalifiye uyarısı!
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Doya Doya Moda’da elenen isim belli oldu. Doya Doya Moda'nın izleyicileri heyecanla kimin elendiğini araştırıyorlar. Hafta içi her gün ekrana gelen Doya Doya Moda’da cuma günleri eleme yapılıyor ve bir yarışmacı birinci olup kolyeyi kazanıyor. Bugün yayınlanan bölüme Kobra Murat konuk oldu. Kolyeyi birinci olan Ceren aldı. İşte, elenen yarışmacı ve detaylar

Doya Doya Moda’da kimin elendiği her hafta cuma günü belli oluyor. Bu hafta programa Kobra Murat konuk oldu ve hareketleri anlar yaşandı. Seray Sever yaptığı açıklamada Bahar’ın hareketlerinden dolayı diskalifiye olabileceğini açıkladı. Jüri üyesi Sever bu kararın yapımcıları ile beraber yaptıkları toplantının ardından alındığını duyurdu. Elenen isim bu hafta Ayşegül ve Gülnaz oldu.

DOYA DOYA MODA’DA KİM ELENDİ?

Doya Doya Moda'da kolyeyi kazanan isim Ceren oldu. Doya Doya Moda’da elenen isimler bu hafta Ayşegül ve Gülnaz oldu.

İşte bugün alınan puanlar

Ayşegül 23

Ceren 30

Bahar 27

Birben 22

Özde 24

Rabia 27

Gülnaz 13

SON BÖLÜMDE YAŞANANLAR

Doya Doya Moda’da bugün Roman rüzgarı esti. Programa bugün Kobra Murat konuk oldu ve şarkılarını seslendirdi.

Yarışmanın ilerleyen saatlerinde Seray Sever yaptığı açıklamada Bahar’ın hareketlerinden dolayı diskalifiye olabileceğini açıkladı. Jüri üyesi Sever bu kararın yapımcıları ile beraber yaptıkları toplantının ardından alındığını duyurdu. Bahar bu açıklamaların ardından yerine geçtikten sonra gözyaşlarına boğuldu.

Doya Doya Moda’da kim elendi Bahar Candana diskalifiye uyarısı

Bahar, ‘İnsanlar benim gülmemi istiyor. Ben artık burada ağlamak istemiyorum, sizler beni ağlatıyorsunuz.’ dedi. Gülşah Saraçoğlu bu konuların programdan sonra konuşulacağını dile getirdi.

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