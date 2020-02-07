Doya Doya Moda’da kim elendi? Banu Noyan Doya Doya Moda'dan neden ayrıldı?

Büyük bedene sahip 7 kadının yarıştığı Doya Doya Moda'nın yayınlanan son bölümünde önce birincilik, ardından eleme heyecanı yaşandı. Haftalık değerlendirme ardından bir isim altın kolyeyle ödüllendirilirken jüriden en düşük puanı alan yarışmacı Doya Doya Moda'dan elendi. Hafta boyunca 5 puan üzerinden değerlendirilen Doya Doya Moda yarışmacıları, her hafta olduğu gibi bu haftanın finalinde de 10 puan üzerinden değerlendirildi. Bu haftanın son gününde konsept “jüri üyeleri canlandırma” olarak belirlenmişti. Peki, Doya Doya Moda’da kim elendi, haftanın birincisi kim oldu?

Doya Doya Moda'nın bu haftaki beşinci gününde şaşırtıcı bir sonuç ortaya çıktı. Jüri üyelerini canlanıran tüm yarışmacılar 10 puan olan tam puanı alınca belirleyici olan hafta ortası puanları oldu. Hafta ortasındaki değerlendirmenin sonucunda kolyenin sahibi Ferdanur oldu. Eleme potasına kalan üç isim ise Betül, Neslihan ve Ebru oldu. Potadan kurtulan ilk isim 94 puanla Betül oldu. Doya Doya Moda yarışmasına bu hafta Ebru veda etti.

BANU NOYAN NEDEN AYRILDI?

Doya Doya Moda'da haftanın finaline damga vuran bir diğer olay Banu Noyan'ın vedası oldu. İşlerinin yoğunluğu nedeniyle 5 günlük temponun zorladığını ifade eden Banu Noyan ayrılık kararı aldığını açıkladı ve Doya Doya Moda'ya veda etti.