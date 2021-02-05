Doya Doya Moda'da kim elendi? Bahar mı, Selin mi? Dakikalar sonra...
Doya Doya Moda'da bir eleme bölümü daha geldi çattı. Artık erkeklerin de yarıştığı Doya Doya Moda’nın bu haftaki eleme bölümünde yarışmacılar, “idolüm benim” konseptiyle yarışıyor. Yarışmanın fragmanına göre, bu hafta potaya Bahar ve Selin kalacak. Peki, Doya Doya Moda'da kim elendi? Bahar mı, Selin mi? Bu sorunun yanıtı dakikalar sonra yanıt bulacak.
Doya Doya Moda’da bir hafta daha geride kalıyor. Haftanın son gününde 10 puan üzerinden değerlendirilecek olan Doya Doya Moda yarışmacıları arasından bir erkek, bir erkek olmak üzere 2 kişi daha bu hafta yarışmaya veda edecek. Bahar ve Selin’in elemeye kalacağı bölümün sonunda jüri üyeleri elenen isimleri açıklayacak.
BAHAR CANDAN ELENECEK Mİ?
Doya Doya Moda haftanın finalinde Bahar Candan şoku yaşanıyor. Potaya kalan Bahar gözyaşlarına boğularak veda konuşması yapıyor ancak Seray Sever'den "daha belli olmadı" uyarısı geliyor.
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