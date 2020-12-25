Doya Doya Moda’da kim elendi? 25 Aralık Doya Doya Moda’ya veda eden isim açıklanıyor

Doya Doya Moda’nın son bölümü izleyici karşısına çıktı. Hafta içi her gün ekrana gelen programda Ceren’in Rabia’ya yakınlaşması dikkat çekti. Yarışmacılar birbirlerini canlandırmaya çalıştılar. Jüri üyeleri Özde'nin Birben'i çok iyi canlandırdığını, ondan daha da iyi giyindiğini söylediler. Sabiha ise Bahar'ı canlandırdı ve performansı çok beğenildi. Özellikle gelinlik giyerek gelmesi beğeni topladı. Doya Doya Moda’da elenen isim henüz açıklanmadı.

DOYA DOYA MODA’DA KİM ELENDİ?

Doya Doya Moda’da elenen isim bugün yapılacak olan oylamanın ardından belli olacak. Elenen isim açıklanır açıklanmaz haberimiz içerisine eklenecektir.

Doya Doya Moda'nın son bölüm tanıtımında Kemal Doğulu programdan ayrılacağını açıkladı ve gözyaşları sel oldu. Jüri üyeleri ve yarışmacılar üzüntülerini dile getirdiler.

Bu hafta yarışmacılar birbirlerini canlandırdılar. Programın ilerleyen saatlerinde yaşananların gösterildiği fragmanda Bahar’ın yaptığı hareketin ardından Uğurkan Erez yarışmayı terk ediyor ve ‘O indiği zaman ancak geri gelirim.’ diyor. Doya Doya Moda’da elenen isim henüz açıklanmadı.