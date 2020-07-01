Doya Doya Moda’da kim elendi? 1 Temmuz Doya Doya Moda puan durumu
Final haftasına giren Doya Doya Moda’nın 1 Temmuz tarihinde yarışmacılar beklenmedik bir kararla sarsıldı. Jüri üyeleri bölüm başında yaptıkları açıklamada bir kişinin Doya Doya Moda'dan eleneceğini açıkladı. Günün puanları toplandı ve en az oyu alan isim belirlendi. Peki, Doya Doya Moda’da kim elendi? İşte 1 Temmuz Doya Doya Moda puan durumu...
Doya Doya Moda’da jüri haftanın üçüncü gününde sürpriz bir karara imza attı ve yarışmacılara önemli bir duyuruda bulundu. Seray Sever'in yaptığı duyuruyla birlikte finale 3 gün kala bir yarışmacının Doya Doya Moda evine veda edeceği açıklandı. Doya Doya Moda'da finale 3 gün ala jürinin sürpriz kararı yarışmacılar üzerinde şok etkisi yarattı. Haftanın üçüncü gününde kombinlerini sergilemek için podyuma çıkmayı bekleyen yarışmacılar, jürinin duyurusunun ardından şaşkınlık yaşadı ve korku başladı. Peki, Doya Doya Moda’da kim elendi?
Doya Doya Moda’da kim elendi?
1 Temmuz tarihli bölümde gün birincisi Betül Böçkün oldu. Geçen hafta ve bu hafta verilen puanlar ışığında Doya Doya Moda'dan elenen isim Gamze oldu.
1 Temmuz Doya Doya Moda puan durumu
Betül 18
Gamze 6
Emel 14
Sündüz 8
Su 17
Hanzade 4
DOYA DOYA MODA’DA BÜYÜK FİNAL TARİHİ
1 Temmuz tarihli eleme ardından 5 finalistin kalacağı Doya Doya Moda, 3 Temmuz Cuma günü final yaparak ilk sezonunu tamamlayacak. Büyük finalde büyük beden moda yarışmasının şampiyonu belirlenecek.
Doya Doya Moda’da üç ödül belirlendi. Jüri üyelerinin yaptığı açıklamaya göre Doya Doya Moda’da büyük finalinde birinciye 50 bin nakit para ödülü, ikinciye 25 bin değerinde altın kolye, üçüncüye ise 10 bin TL değerinde cep telefonu verilecek.
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