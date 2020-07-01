Doya Doya Moda’da kim elendi? 1 Temmuz Doya Doya Moda puan durumu

Doya Doya Moda’da jüri haftanın üçüncü gününde sürpriz bir karara imza attı ve yarışmacılara önemli bir duyuruda bulundu. Seray Sever'in yaptığı duyuruyla birlikte finale 3 gün kala bir yarışmacının Doya Doya Moda evine veda edeceği açıklandı. Doya Doya Moda'da finale 3 gün ala jürinin sürpriz kararı yarışmacılar üzerinde şok etkisi yarattı. Haftanın üçüncü gününde kombinlerini sergilemek için podyuma çıkmayı bekleyen yarışmacılar, jürinin duyurusunun ardından şaşkınlık yaşadı ve korku başladı. Peki, Doya Doya Moda’da kim elendi?

Doya Doya Moda’da kim elendi?

1 Temmuz tarihli bölümde gün birincisi Betül Böçkün oldu. Geçen hafta ve bu hafta verilen puanlar ışığında Doya Doya Moda'dan elenen isim Gamze oldu.

1 Temmuz Doya Doya Moda puan durumu

Betül 18

Gamze 6

Emel 14

Sündüz 8

Su 17

Hanzade 4

DOYA DOYA MODA’DA BÜYÜK FİNAL TARİHİ

1 Temmuz tarihli eleme ardından 5 finalistin kalacağı Doya Doya Moda, 3 Temmuz Cuma günü final yaparak ilk sezonunu tamamlayacak. Büyük finalde büyük beden moda yarışmasının şampiyonu belirlenecek.

Doya Doya Moda’da üç ödül belirlendi. Jüri üyelerinin yaptığı açıklamaya göre Doya Doya Moda’da büyük finalinde birinciye 50 bin nakit para ödülü, ikinciye 25 bin değerinde altın kolye, üçüncüye ise 10 bin TL değerinde cep telefonu verilecek.