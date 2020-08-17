Doya Doya Moda’da Kemal Doğulu neden yok, ayrıldı mı? Kemal Doğulu için açıklama

Doya Doya Doya Moda'da jüri üyelerinden Kemal Doğulu’nun 2 gün programda yer almayacağı ortaya çıktı. ‘Kemal Doğulu neden yok?’ sorularına yanıt Seray Sever’den geldi. İkinci sezona hızlı bir giriş yaptıklarını, bu nedenle tatil yapamadıklarını belirten Kemal Doğulu’nun Çarşamba günü kendilerini eşlik edeceğini söyledi.

KEMAL DOĞULU KİMDİR?

Kuaför, pop ve elektronik müzik şarkıcısı Kemal Doğulu, 14 Ekim 1979 tarihinde dünyaya geldi. Beş kardeşin en büyüğü olan Kemal Doğulu, aynı zamanda yuncu Kadir Doğulu'nun da abisi. 12 yaşında Mersin'de başladığı kuaförlük mesleğini sürdürüyor. Lise eğitimi sonrasında Urfa, Harran Üniversitesi‘nde Pazarlama Bölümü’nü kazanan Kemal Doğulu Kuzeni Zeki Doğulu’nun İstanbul‘da Kuaför dükkanında kariyerinin ilk adımlarını attı. Saç tasarımları yapan Doğulu, zamanla makyaj da yapmaya başladı.Hande Yener, Seda Sayan, Sıla, Kutsi, Gökhan Özen, Nil Karaibrahimgil, Demet Akalın gibi isimlerin imaj danışmanlığını yapan Doğulu, fotoğraf çekimine ve klip yönetmenliğine de davam etti. Ünlü isimlerle yaptığı projelerle birlikte tanınırlığı arttı.

Kemal Doğulu, 2014 yılının Eylül ayında başlayan ve Öykü Serter‘in sunuculuğunu Uğurkan Erez ile beraber yaptığı “Bu Tarz Benim” adlı yarışma programında İvana Sert, ve Nur Yerlitaş ile birlikte jüri görevi yaptı. “İşte Benim Stilim” yarışmasıyla üne kavuşan Kemal Doğulu, 2016 yılında merdivenlerden düşerek yaralanmışı. Geçirdiği kazayla ilgili farklı yorumlar yapılan Kemal Doğulu, uzun süren sessizliğini 25 Kasım 2019’da başlayan Doya Doya Moda yarışmasıyla bozdu.