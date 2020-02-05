Doya Doya Moda'da günün birincisi kim oldu? Doya Doya Moda son bölüm puan durumu

Büyük beden yarışmacıların tarzlarını sergilediği Doya Doya Moda’nın son bölümünde yarışmacılar ‘pofuduk mont” şıklığıyla jüri üyelerinin karşısına çıktı. Tarzıyla jüriden en yüksek puanı alan isim, haftanın finali için büyük bir avantaj elde etti. Peki günün sonunda en çok puanı hangi yarışmacı aldı? Doya Doya Moda'da günün birincisi kim oldu?



Jürilerin bireysel verdikleri puanlar doğrultusunda haftanın üçüncü gününde iki yarışmacı gün sonuncusu oldu. 10 puan toplayan Ebru ve Neslihan sonunculuğunu paylaştı. İkinci ise 13 puanla Cezayirli yarışmacı Sündüz oldu. Emel ve Ferdanur 16 puanla günün ikincisi oldular. Doya Doya Moda’nın 5 Şubat tarihli gün birincisi ise 2 gündür jüriden düşük puanlar alan Su Baher oldu. Jürinin en beğendiği isim Su, 20 puanla günü birinci bitirdi.