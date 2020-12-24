Doya Doya Moda’da gizemli yarışmacı… Tuğçe kim?

Doya Doya Moda'ya perşembe günleri yarışmacı adayları konuk oluyor. Bu haftaki gizemli yarışmacı adayının yarışmacılardan biriyle tanıdık çıkması, sürpriz oldu. Tuğçe’yi karşısında gören Özde büyük bir şaşkınlık yaşadı. Kemal Doğulu’nun “Dört-beş kişilik kız grubu olur, onun içinde Özde aranızdan sıyrılır mıydı?” sorusuna verdiği “Ben varken asla” sözleriyle iddiasını ortaya koydu.