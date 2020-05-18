Doya Doya Moda'da ilk olarak haftanın birincisi belli oldu. Jüriler tüm hafta boyunca puan alan yarışmacıların toplam puanını açıkladı ve haftanın birincisi olan isim netlik kazandı. Doya Doya Moda'da bu haftanın birincisi Hanzade oldu. Peki, Doya Doya Moda'da geçen hafta kim elendi?

15 MAYIS 2020 DOYA DOYA MODA'DA KİM ELENDİ?

Doya Doya Moda'da haftanın finalinde eleme potasına çıkan isimler Mira Muhtarzade ve yarışmada ilk haftasını geride bırakan Tuğçe Kızıler oldu. Hafta boyunca giydikleri kombinler üzerinden değerlendirilerek aldıkları puanlar neticesinde Doya Doya Moda'dan elenen isim ise Mira Muhtarzade oldu. Öte yandan eleme potasından çıkan Tuğçe ise gözyaşlarına boğuldu.

Mira Muhtarzade kimdir?

Mira Muhtarzade, aslen İranlı ve 23 yaşında. Moda ile ilgilenen Mira Muhtarzade, modellik yapıyor. 3 yıldır İstanbul'da yaşıyor. 1.64 boyunda Mira Muhtarzade, 72 kilo, 42-44 beden giyiyor. Yarışmaya katıldığı ilk gün hayatı hakkında bilgiler veren Mira Muhtarzade, "Kendimi bildim bileli modayla ilgileniyorum. Mesleğim gereği modayı yakından takip ediyorum. Tarzıma güveniyorum ve burada şampiyon olmaya geldim. İnşallah şampiyon ben olacağım." sözleriyle iddiasını ortaya koymuştu.