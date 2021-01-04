Doya Doya Moda'da Ebru Destan sürprizi - Ebru Destan kimdir, kaç yaşında?

Türk şarkıcı, oyuncu ve eski manken Ebru Destan, 24 Eylül 1977 tarihinde İzmir'de dünyaya geldi. Manken olarak çalışma hayatına başlayan Ebru Destan, mankenliği bıraktıktan sonra şarkıcılığa başladı. Sözümü Yemedim adlı ilk albümünü, 2005 yılında Seyhan Müzik etiketiyle çıkardı. Albümün adı; yıllar önce bir albüm çıkaracağını söylemesine rağmen, bir türlü albümü çıkaramamasına bir göndermedir. Albümün çıkış parçası "Tokat" ile müzik listelerinde başarı sağladı. İki yıl aradan sonra ikinci albümü Ayrılık Soğuk İklim yayınlandı. Albümde yayınlanan "Boyfriend" şarkısı büyük başarı sağladı. 2008 yılında Ayrılık Soğuk İklim albümünü "Bu Konu Kapandı" şarkısıyla beraber "3 Vakte Kadar" adıyla tekrar piyasaya sürdü. 2017 yılında uzun bir aradan sonra oyunculuğa geri döndü ve Cennet'in Gözyaşları dizisinde "Özlem" karakterini canlandırdı.

Ebru Destan'ın Mete Okay İnan ile dört yıldır süren çekişmeli boşanma davası devam ediyor. Ebru Destan ve Mete Okay İnan'ın bu evlilikten 2 çocuğu var.