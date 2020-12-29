Doya Doya Moda'da Doğuş Çabakçor sürprizi... Doğuş Çabakçor kimdir?
oya Doya Moda'nın 29 Aralık tarihli bölümünde Doğuş Çabakçor sürprizi yaşanıyor. Kemal Doğulu’nun vedası ardından her gün yeni bir ismin dahil olduğu Doya Doya Moda’da, Doğuş Çabakçor bir günlük jüri koltuğunda oturarak yarışmacıları değerlendirecek. Peki, Doğuş Çabakçor kimdir?
Doğuş Çabakçor, 5 Mart 1987 yılında Ankara’da dünyaya geldi. İlk, orta ve son olarak Fen Lisesinden mezun olan Çabakçor Lisans Eğitimini İşletme Bölümü’nde tamamladı. Doğuş Çabakçor günümüzde hem Dj’lik yapmakta hem de Youtube’da açtığı kanalda video paylaşımında bulunmaktadır. Türk iş adamı, eğitimci ve girişimci Enver Yücel’in kızı Begüm Yücel ile olan evliliğinden 2 oğlu var.
Çiftin 8 yıl süren evliliği 2020 yılında sona erdi.
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