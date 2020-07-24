Doya Doya Moda’da bugün kim elendi? 24 Temmuz Doya Doya Moda puan durumu
Doya Doya Moda bugün haftanın 5. Günüyle izleyici karşısına çıktı. İkinci sezon macerasına kaldığı yerden devam eden Doya Doya Moda’da haftanın finali konsepti bu kez ‘havuz başında erkek kardeşin’ olarak belirlenmişti. Her hafta olduğu gibi bu hafta da Doya Doya Moda yarışmacıları, 10 puan üzerinden değerlendirildi. Haftalık puanlar doğrultusundan elenecek isim belli oldu. Peki, Doya Doya Moda’da bugün kim elendi? İşte 24 Temmuz Doya Doya Moda puan durumu ve elenen iism
Doya Doya Moda yeni yarışmacıları ile ikinci haftasını tamamladı. Hafta boyunca alınan puanların ışığında yapılan elemede bir yarışmacı en düşük puanı alarak yarışmaya veda etti. Eleme heyecanının yaşandığı 24 Temmuz Cuma günü, jüriden en yüksek puanı alan yarışmacı hem ‘haftanın birincisi’ unvanına sahip oldu, hem de haftanın hediyesi olan bilekliği kazandı. Peki, Doya Doya Moda’da kim elendi, haftanın birincisi hangi yarışmacı oldu? İşte Doya Doya Moda haftanın finalinde yaşananlar...
DOYA DOYA MODA'DA KİM ELENDİ?
Doya Doya Moda'nın 2.sezonunun 2. haftasında 87 puanla haftanın birincisi Birben olurken; eleme potasına Rümeysa, İmani ve Aylin kaldı. Doya Doya Moda'dan elenen isim ise Aylin oldu.
24 TEMMUZ DOYA DOYA MODA PUAN DURUMU
İmani 28
Rabia 21
Birben 26
Nur 20
Aylin 19
Rümeysa 27
Sabiha 24
DOYA DOYA MODA’DA GEÇEN HAFTA KİM BİRİNCİ OLDU?
Doya Doya Moda’da geçen Haftanın Finali’nde birinci toplam 74 puanla İmani oldu. Doya Doya Moda'da eleme potasına giren isimler Aylin ve Aslı oldu. Bu iki isim arasında daha az puan alan Aslı, Doya Doya Moda'ya veda etti.
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