Doya Doya Moda’da bugün kim elendi? 24 Temmuz Doya Doya Moda puan durumu

Doya Doya Moda yeni yarışmacıları ile ikinci haftasını tamamladı. Hafta boyunca alınan puanların ışığında yapılan elemede bir yarışmacı en düşük puanı alarak yarışmaya veda etti. Eleme heyecanının yaşandığı 24 Temmuz Cuma günü, jüriden en yüksek puanı alan yarışmacı hem ‘haftanın birincisi’ unvanına sahip oldu, hem de haftanın hediyesi olan bilekliği kazandı. Peki, Doya Doya Moda’da kim elendi, haftanın birincisi hangi yarışmacı oldu? İşte Doya Doya Moda haftanın finalinde yaşananlar...

DOYA DOYA MODA'DA KİM ELENDİ?

Doya Doya Moda'nın 2.sezonunun 2. haftasında 87 puanla haftanın birincisi Birben olurken; eleme potasına Rümeysa, İmani ve Aylin kaldı. Doya Doya Moda'dan elenen isim ise Aylin oldu.

24 TEMMUZ DOYA DOYA MODA PUAN DURUMU

İmani 28

Rabia 21

Birben 26

Nur 20

Aylin 19

Rümeysa 27

Sabiha 24



DOYA DOYA MODA’DA GEÇEN HAFTA KİM BİRİNCİ OLDU?



Doya Doya Moda’da geçen Haftanın Finali’nde birinci toplam 74 puanla İmani oldu. Doya Doya Moda'da eleme potasına giren isimler Aylin ve Aslı oldu. Bu iki isim arasında daha az puan alan Aslı, Doya Doya Moda'ya veda etti.