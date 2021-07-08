Doya Doya Moda'da Birben'in sevgilisi Mertcan Aktaş (Ciciko) kimdir? Birben Coşkun'a sürpriz evlilik teklifi

Doya Doya Moda All Star yarışmacılarından Birben Coşkun aşkı programda buldu. Yaklaşık 1 yıldır birlikte olduğu sevgilisine Ciciko diyerek seslenen Birben Coşkun’un sevgilisinin Doya Doya Moda’nın kameramanı Mertcan Aktaş olduğu ortaya çıktı. Evlilik düşünen ikili sosyal medya hesaplarından da birlikte çekildikleri fotoğrafları paylaşıyor.

Birben Coşkun kimdir?

Dilan Birben Coşkun 1.74 boyunca ve 24 yaşında. Aslen İzmirli olan ve orada yaşayan Birben Coşkun, işletmecilik yapıyor. Dokuz Eylül Üniversitesi Ekonometri bölümü mezunu. İşletmecilik yapan ve organizasyonla işleriyle ilgilenen genç yarışmacı, aynı zmaanda butik bir pastane sahibi.

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