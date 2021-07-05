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GeriTelevizyon Doya Doya Moda'da Birben'in sevgilisi Mertcan Aktaş (Ciciko) kimdir?
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Televizyon
Haber Giriş: 05.07.2021 - 16:02 | Son Güncelleme:

Doya Doya Moda'da Birben'in sevgilisi Mertcan Aktaş (Ciciko) kimdir?

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Doya Doya Moda'da Birben'in sevgilisi Mertcan Aktaş (Ciciko) kimdir?

Doya Doya Moda'da Birben'in sık sık “Ciciko” diyerek seslendiği Mertcan Aktaş merak konusu oldu. Mertçan Aktaş, sürpriz yaparak Birben Coşkun’a yayında evlenme teklifinde bulunmuştu. Peki, Doya Doya Moda'da Birben'in sevgilisi Mertcan Aktaş (Ciciko) kimdir?

Doya Doya Moda All Star yarışmacılarından Birben Coşkun aşkı programda buldu. Yaklaşık 1 yıldır birlikte olduğu sevgilisine Ciciko diyerek seslenen Birben Coşkun’un sevgilisinin Doya Doya Moda’nın kameramanı Mertcan Aktaş olduğu ortaya çıktı. Evlilik düşünen ikili sosyal medya hesaplarından da birlikte çekildikleri fotoğrafları paylaşıyor.

 

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