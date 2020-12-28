Doya Doya Moda'da Birben'e ne oldu, neden yok? Son anda katılamadı

Kemal Doğulu’nun veda ettiği Doya Doya Moda yarışması haftaya bir eksikle başladı. Doya Doya Moda ikinci sezonunun iddialı isimlerinden Birben Coşkun, son anda podyuma çıkamadı. Alışveriş bölümü ardından tansiyonu oynayan Birben, istirahat etmek için yarışmaya katılmadı. Coşkun, rahatsızlığı nedeniyle değerlendirme dışı kalacak.

BİRBEN COŞKUN KİMDİR?

Dilan Birben çoşkun 1.74 boyunca ve 24 yaşında. Aslen İzmirli olan ve orada yaşayan Birben Coşkun, işletmecilik yapıyor. Dokuz Eylül Üniversitesi Ekonometri bölümü mezunu. İşletmecilik yapan ve organizasyonla işleriyle ilgilenen genç yarışmacı, aynı zamanda butik bir pastane sahibi.