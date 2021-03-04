Doya Doya Moda'da Birben neden yok, elendi mi?

Doya Doya Moda'nın 3 Mart tarihli bölümünde Birben ile Ceren arasında tansiyon hiç olmadığı kadar yükselmişti. İki yarışmacı, karşılıklı sözlerle birbirlerine sert sözlerle yüklenirken, Birben sinirlenerek stüdyoyu terk etmişti. Yaşananlar sırasında iki yarışmacı da sinirden gözyaşlarına boğulurken, diğer yarışmacılar ve jüri üyesi büyük şaşkınlık yaşamıştı. Verdiği tepkiyle ekran karşısındakileri de şaşırtan Birben, 4 Mart tarihli bölümde stüdyoda yer almıyor.

Bileğinde ve belinde rahatsızlık bulunan Birben, talihsiz bir kaza geçirmişti. Podyuma çıkacağı sırada düşen Birben, durumunun kötüleşmesi üzerine yarışmaya ara verdi. Birben Coşkun'un sağlık sorunları geçtikten sonra yarışmaya dahil olması bekleniyor.