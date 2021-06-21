Doya Doya Moda'da Betül'ün yerine gelen Gamze kimdir?

Doya Doya Moda’nın ikinci sezonuyla tanınan Gamze Eroğlu, 24 yaşında. Yarışmaya İstanbul'dan katılan Gamze Eroğlu, aslen Kayserili. Gamze Eroğlu, güzelliğin bir bütün olduğunu belirtmiş, stilini 'şık ve feminen' olarak özetlemişti. Yarışmaya oldukça iddialı bir giriş yapan Gamze Eroğlu, yaşadığı tartışmalarla da adından söz ettirmişti.

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