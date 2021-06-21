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Televizyon
Haber Giriş: 21.06.2021 - 15:55 | Son Güncelleme:

Doya Doya Moda'da Betül'ün yerine gelen Gamze kimdir?

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Doya Doya Moda'da Betül'ün yerine gelen Gamze kimdir?

Doya Doya Moda All Star'ın yeni yarışmacısı 2. Sezon yarışmacılarından Gamze oldu. Sağlık sorunları nedeniyle yarışmadan ayrılan Betül’ün yerine gelen Gamze’nin hayatında dair bilgiler merak konusu oldu. Peki, Doya Doya Moda'da Betül'ün yerine gelen Gamze Eroğlu kimdir?

Doya Doya Moda’nın ikinci sezonuyla tanınan Gamze Eroğlu, 24 yaşında. Yarışmaya İstanbul'dan katılan Gamze Eroğlu, aslen Kayserili. Gamze Eroğlu, güzelliğin bir bütün olduğunu belirtmiş, stilini 'şık ve feminen' olarak özetlemişti. Yarışmaya oldukça iddialı bir giriş yapan Gamze Eroğlu, yaşadığı tartışmalarla da adından söz ettirmişti.

 

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