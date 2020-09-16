Doya Doya Moda yeni yarışmacısı Zeynep Topçu kimdir, kaç yaşında?

Doya Doya Moda'ya Arzu Zibaei jürinin kararıyla diskalifiye edilmesinin ardından yerine gelen yarışmacı Zeynep Topçu oldu. Aslen Rizeli olan Zeynep Topçu, üniversite öğrencisi 22 yaşında 1.73 boyunda 86 kilo 42 beden. Günlük hayatında genellikle salaş kıyafet giymeyi tercih eden yarışmacı, gideceği ortama göre değil, ruh haline göre giyiniyor. Vintage modasıyla ilgili olduğunu belirten yarışması, kendisine çok güveniyor ve buraya birinci olmaya geldiğini ifade ediyor. Zeynep Topçu modaya olan ilgisine 10 üzerinden 7 verdi.