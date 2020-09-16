Doya Doya Moda yeni yarışmacısı Zeynep Topçu kimdir, kaç yaşında?
Arzu Zibaei’nin Doya Doya Moda’dan diskalifiyesi ardından yarışmaya Zeynep Topçu dahil oldu. Ayaklarının 42 numara olması nedeniyle ilk kombinini erkek mağazasından tamamlaması çok konuşulan Zeynep Topçu, feminen bir tarzı olduğunu ifade etti. Peki, Doya Doya Moda yeni yarışmacısı Zeynep Topçu kimdir, kaç yaşında?
Doya Doya Moda'ya Arzu Zibaei jürinin kararıyla diskalifiye edilmesinin ardından yerine gelen yarışmacı Zeynep Topçu oldu. Aslen Rizeli olan Zeynep Topçu, üniversite öğrencisi 22 yaşında 1.73 boyunda 86 kilo 42 beden. Günlük hayatında genellikle salaş kıyafet giymeyi tercih eden yarışmacı, gideceği ortama göre değil, ruh haline göre giyiniyor. Vintage modasıyla ilgili olduğunu belirten yarışması, kendisine çok güveniyor ve buraya birinci olmaya geldiğini ifade ediyor. Zeynep Topçu modaya olan ilgisine 10 üzerinden 7 verdi.
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