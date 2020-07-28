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Haber Giriş: 28.07.2020 - 13:36,Son Güncelleme:

Doya Doya Moda yeni yarışmacısı Sanaz Shadian kimdir, kaç yaşında, nereli?

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Doya Doya Moda yeni yarışmacısı Sanaz Shadian kimdir, kaç yaşında, nereli?
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Doya Doya Moda’da Aylin Tözün, yerine gelen yeni yarışmacı Sanaz Shadian oldu. Siyah temalı bir tarzla yarışmaya dahil olan Sanaz Shadian, jüri üyelerinden olumlu yorumlar aldı.Peki, Doya Doya Moda yeni yarışmacısı Sanaz Shadian kimdir, kaç yaşında, nereli?

Doya Doya Moda’da Aylin’in yerine gelen yeni yarışmacı Sanaz Shadian oldu. Yarışmaya İstanbul’dan katılan Sanaz Shadian, aslen İranlı ve 28 yaşında. İç mimarlık mezunu olan Sanaz Shadian, kendisine ait bir butiği var, ayırca ticaretle uğraşıyor. Doya Doya Moda'danın 27 Temmuz 2020 tarihinde yarışmaya dahil olan yarışmacı Sanaz, kendisine rakip olarak Birben'i gördüğünü söyledi ve herkesin kendisinden korkması gerektiğini ifade etti. Seçmelerde Gülşah Saraçoğlu’nun dikkatini çeken Sanaz Shadian, “Boyumdan dolayı elbiselerimi güzel taşıyorum. Onun için ayaklarını denk almaya tavsiye ederim.” Sözleriyle iddiasını ortaya koydu.

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