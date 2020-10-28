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Doya Doya Moda yeni yarışmacısı Aleyna kimdir, kaç yaşında?
Doya Doya Moda’nın yeni yarışmacısı Aleyna Türkoğlu oldu. Yarışmaya yeni katılan Aleyna Türkoğlu, yarışmanın iddialı isimlerinden Özde'ye söylediği sözlerle adından söz ettirdi. Peki, Doya Doya Moda yeni yarışmacısı Aleyna kimdir, kaç yaşında?
Doya Doya Moda yarışmasına Çanakkale’den dahil olan Aleyna Türkoğlu, 23 yaşında. Üniversite eğitimi nedeniyle Çanakkale’de yaşıyor. Annesi Boşnak babası Bursalı olan genç yarışmacı, Doya Doya Moda’daki iddiasını şu sözlerle ortaya koydu; kendi tarzıma güveniyorum, giydiklerimi kendime yakıştırıyorum ve benimle aynı bedene sahip kadınlara örnek olmak istiyorum.
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