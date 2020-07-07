Doya Doya Moda yeni sezon fragmanı yayınlandı - Doya Doya Moda yeni sezon ne zaman başlayacak?

3 Temmuz Cuma günü 1. Sezon şampiyonunu belirleyen Doya Doya Moda, yeni sezona hızlı bir giriş yapmaya hazırlanıyor. Gülşah Saraçoğlu, Kemal Doğulu, Uğurkan Erez ve Seray Sever’in jüri üyeliğini üstlendiği Doya Doya Moda’nın yeni bölümleri 13 Temmuz itibariyle yayınlanmaya başlayacak.

DOYA DOYA İLK SEZON ŞAMPİYONU KİM OLDU?

Doya Doya Moda'da şampiyon olan isim 3 Temmuz Cuma günü belli oldu. Doya Doya Moda ilk sezonunda alınan puanlar doğrultusunda; 4. Hanzade, 3. Su, 2. Sündüz, 1. ise Betül oldu. Doya Moda şampiyonu olan isim Betül, 50 bin TL'lik ödülü de almaya hak kazandı.

DOYA DOYA MODA İLK SEZON BİRİNCİSİ BETÜL KİMDİR?

24 yaşında olan Betül Böçkün, aslen Bingöllü. Doya Doya Moda'da kendi saçını ve makyajını kendi yapan sevilen yarışmacı kuaförlük yapıyor. Annesiyle babasının yollarını ayırması sonrası annesinden haber alamadıklarını söyleyen Betül Böçkün, kendilerine halalarının baktığını ifade etti.