Doya Doya Moda yeni bölüm neden yok, ne zaman yayınlanacak? Doya Doya Moda'da eleme tarihi belli oldu mu?

Doya Doya Moda programının yeni bölüm tarihi merak konusu oldu. Hafta içi her gün aynı saate izleyicilerle buluşan büyük beden moda yarışması Doya Doya Moda programının 28 Şubat Cuma günü eleme bölümüyle izleyici karşısına çıkması bekleniyordu. Seray Sever, Gülşah Saraçoğlu, Kemal Doğulu ve Uğurkan Erez'in jüri koltuğunda oturduğu Doya Doya Moda yarışması ekran macerasına ara verdi. Gündemdeki haberler nedeniyle Doya Doya Moda'nın eleme bölümü ertelendi. Peki, Doya Doya Moda yeni bölümü neden yok? Doya Doya Moda’da eleme ne zaman yapılacak?

İdlib’de yaşanan hain saldırı nedeniyle pek çok program ve yarışmanın ekran macerasına ara verildi, yayın durdurma kararı alan yarışmalardan biri de Doya Doya Moda oldu. Yarışmanın resmi sosyal medya hesabından saldırıyı kınayan bir paylaşım yapıldı. Doya Doya Moda eleme bölümünün ilerleyen günlerde yayınlanması bekleniyor.

DOYA DOYA MODA'DA EN SON KİM ELENMİŞTİ?

Doya Doya Moda'da geçtiğimiz eleme potasına 2 kişi kaldı, haftanın eleme adayları Eylül ve Neslihan oldu. 51 puan alan 2 yarışmacı da jürinin ortak kararıyla elendi. Kemal Doğulu bu kararı şu sözlerle açıkladı: “Puanlarınız eşit olunca iki kişiyi birden elemeye karar verdik. Eylül’ün bir tarzı olduğunu düşünmüyorum, Neslihan’da da bir tutarlılık yok.”