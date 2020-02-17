Doya Doya Moda yeni bölüm ne zaman, saat kaçta yayınlanacak?

Jüri üyeleri arasına Seray Sever’in de dahil olduğu Doya Doya Moda programında değişiklik yaşandı. Survivor Panorama’nın ekran macerasına başlaması nedeniyle Doya Doya Moda programının saatinde değişiklik yapıldı. Büyük bedenlerin yarıştığı moda programı en son 14 Şubat Cuma günü eleme bölümüyle ekranlardaydı. Peki, Doya Doya Moda yarışması saat kaçta yayınlanacak?



Jüri koltuğunda Kemal Doğulu, Gülşah Saraçoğlu, Uğurkan Erez ve Seray Sever’in oturduğu Doya Doya Moda 17 Şubat itibariyle saat 13.00’de izleyicileriyle buluşacak.