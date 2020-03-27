Doya Doya Moda yarışmacısı Özde Karacan kimdir, kaç yaşında?

Yarışmaya Mersin'den katılan Özde, 28 yaşında. 9 Mart 2020 Doya Doya Moda'ya dahil olan ve kendine ait takı aksesuar mağazası olan yeni yarışmacı Özde Karacan, giyimiyle jürinin dikkatini çekmişti. ‘’Haftanın birincisi ben olacağım. Modayı ve giyinmeyi kızlara öğreteceğim’’ sözleri ile iddiasını ortaya koyan Özde, katıldığı ilk hafta birinci olarak altın kolyeyi kazanmıştı.

