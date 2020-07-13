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Televizyon
Haber Giriş: 13.07.2020 - 13:18,Son Güncelleme:

Doya Doya Moda yarışmacısı İmani Dolar kimdir, kaç yaşında, mesleği ne?

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Doya Doya Moda yarışmacısı İmani Dolar kimdir, kaç yaşında, mesleği ne?
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İmani Dolar, Doya Doya Moda yeni sezonunda yer alacak 7 isimden biri oldu. Oldukça iddialı olduğu görülen İmani Dolar, tarzına oldukça fazla güveniyor ve rakiplerine şans tanımıyor. Peki, Doya Doya Moda yarışmacısı İmani Dolar kimdir, kaç yaşında, mesleği ne? İşte Doya Doya Moda İmani hakkında bilgiler...

İmani Dolar, 23 yaşında aslen Mersinli ancak Bursa’da doğdu. 20 senedir İstanbul’da olan İmani Dolar, 5 senedir estetisyenlik yapıyor. Farklı stiliyle adından söz ettirecek olan İmani Dolar, “Rakiplerim benden korkmalılar. Hem tarzıma hem duruşuma hem de karakterime çok fazla güveniyorum, onların da bunu çok kısa zamanda anlayacaklarını düşünüyorum. Buraya birinci olmaya geldim.” Sözleriyle iddiasını ortaya koydu.

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