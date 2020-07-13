Doya Doya Moda yarışmacısı İmani Dolar kimdir, kaç yaşında, mesleği ne?

İmani Dolar, 23 yaşında aslen Mersinli ancak Bursa’da doğdu. 20 senedir İstanbul’da olan İmani Dolar, 5 senedir estetisyenlik yapıyor. Farklı stiliyle adından söz ettirecek olan İmani Dolar, “Rakiplerim benden korkmalılar. Hem tarzıma hem duruşuma hem de karakterime çok fazla güveniyorum, onların da bunu çok kısa zamanda anlayacaklarını düşünüyorum. Buraya birinci olmaya geldim.” Sözleriyle iddiasını ortaya koydu.