Doya Doya moda yarışmacısı Gamze Eroğlu kimdir?

Büyük beden moda yarışması olarak popüler hale gelen Doya Doya Moda yarışmasında haftanın ilk gününde yeni yarışmacı Gamze Eroğlu programa dahil oldu. Yarışmacılarla ilk kez tanışan Gamze Eroğlu programa oldukça iddialı bir giriş yapmakla beraber, Emel hakkındaki düşünceleri de olay oldu. Peki, Gamze Eroğlu kimdir kaç yaşındadır? Gamze Eroğlu kaç beden?

GAMZE EROĞLU KİMDİR?

TV8'in en sevilen yarışmalarından Doya Doya Moda'da aslen Kayserili olan, İstanbul'da yaşayan 23 yaşındaki yarışmacı Gamze Eroğlu, güzelliğin bir bütün olduğunu söyleyerek stilini 'şık ve feminen' olarak nitelendiren yeni yarışmacı, 1.73 boyunda , 85 kilo ve 44 beden. Betül hakkında 'gerçekçi' yorumunda bulunan Eroğlu, Su Baher'i 'minnoş', Sündüz'ü çok sevdiğini ve çizgisini hiç bozmadığını, Emel Başkan için de Ocak ayından beri hiçbir şekilde gerçekçi gelmediğini itiraf ederken, bu kadar kişinin yanılmayacağını ve sorunu kendisinde araması gerektiğini de sözlerine ekledi. Gamze Eroğlu, yarışmada kendine has bir tarzı olmaya tek kişinin geçen hafta yarışmaya gelen Tuğçe Kızıler olduğunu söyledi.