Doya Doya Moda yarışmacısı Eda kimdir? Eda Merve Güngör elendi mi, neden yok?

Doya Doya Moda’da beklenmedik bir veda yaşandı. Yarışmada sadece 2 gün kalabilen Eda Merve Güngör, Doya Doya Moda macerasını tamamladı. Jüri üyesi Kemal Doğulu, Eda’nın rahatsızlığından dolayı yarışmaya devam edemeyeceğini açıkladı. Eda Merve Güngör’ün yerine ise Ayten Demirkol geldi.

EDA MERVE GÜNGÖR KİMDİR?

Hollanda'dan yarışmaya dahil olan Eda Merve Güngör, aslen Karslı. Güvenlikte çalıştığını ancak birkaç aydır evde olduğunu belirten Eda, “Tarzımı göstermeye geldim. Jürilerin bana çok şey katılacağını düşünüyorum.” Açıklamasında bulunmuştu.