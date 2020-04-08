Doya Doya Moda yarışmacısı Berfin Kızılarslan kimdir, kaç yaşında?

Doya Doya Moda'nın yeni yüzü Berfin Kılıçarslan, 27 yaşında. Ailesiyle beraber İstanbul'da yaşayan Berfin Kızılarslan'ın kendi tasarımlarını yaptığı bir ceket markası var. Bunun yanı sıra modayı aktif olarak kullanıyor. Pazarlama bölümü mezunu olan yarışmacı, eğitim amacıyla bir sene Fransa'da yaşamını sürdürmüş. 42 beden olan yarışmacı, 1.76 boyunda