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Televizyon
Haber Giriş: 08.04.2020 - 11:32,Son Güncelleme:/

Doya Doya Moda yarışmacısı Berfin Kızılarslan kimdir, kaç yaşında?

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Doya Doya Moda yarışmacısı Berfin Kızılarslan kimdir, kaç yaşında?
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Doya Doya Moda'nın 6 Nisan tarihli bölümünde yarışmaya Berfin Kızılarslan dahil oldu. İddialı duruşuyla dikkatleri üzerine çeken Berfin Kızılarslan, özellikle Gülşah Saraçoğlu’nun takdirini kazandı. Peki, Doya Doya Moda yarışmacısı Berfin Kızılarslan kimdir, kaç yaşında?

Doya Doya Moda'nın yeni yüzü Berfin Kılıçarslan, 27 yaşında. Ailesiyle beraber İstanbul'da yaşayan Berfin Kızılarslan'ın kendi tasarımlarını yaptığı bir ceket markası var. Bunun yanı sıra modayı aktif olarak kullanıyor. Pazarlama bölümü mezunu olan yarışmacı, eğitim amacıyla bir sene Fransa'da yaşamını sürdürmüş. 42 beden olan yarışmacı, 1.76 boyunda

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