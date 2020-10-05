Doya Doya Moda Tuğçe Sözertan kimdir, kaç yaşında, nereli?

Doya Doya Moda'nın yeni yarışmacısı belli oldu. Geçtiğimiz hafta elenen Zeynep Topçu'nun yerine gelen isim Tuğçe Sözertan oldu. Tuğçe Sözertan, 23 yaşında. Aslen Meksikalı olan genç yarışmacı 20 senedir Türkiye’de yaşamını sürdürüyor. 8 aydır evli olan yarışmacı, mum üretimi yapıyor.