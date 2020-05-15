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Televizyon
Haber Giriş: 15.05.2020 - 10:53,Son Güncelleme:

Doya Doya Moda Tuğçe kimdir, kaç yaşında? Tuğçe Kızıler hangi dizilerde oynadı?

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Doya Doya Moda Tuğçe kimdir, kaç yaşında? Tuğçe Kızıler hangi dizilerde oynadı?
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Doya Doya Moda’ya 11 Mayıs’ta dahil olan Tuğçe Kızıler, gerek diğer yarışmacılarla yaşadığı tartışmalar, gerekse jüri üyelerine verdiği cevaplarla dikkatleri üzerine çekti. Yarışmanın oyuncu deneyimi bulunan isimlerinden olan Tuğçe Kızıler’in hayatı ile ilgili bilgiler merak konusu oldu. Peki, Doya Doya Moda Tuğçe kimdir, kaç yaşında? Tuğçe Kızıler hangi dizilerde oynadı?

Doya Doya Moda programına İstanbul’dan katılan Tuğçe Kızıler  24 yaşında ve aslen Trabzonlu. Genç yarışmacı sağlık alanında akademik kariyer yapıyor. Yakın zamanda Kuaförüm Sensin'e model olarak katılan Tuğçe Kızıler, Erkenci Kuş, Avlu, Kardeş Payı, Hababam Sınıfı Yeniden ve Sevgilim Neden yok projelerinde yer aldı.

Modaya olan ilgisini üniversite yıllarında keşfettiğini söyleyen Tuğçe Kızıler, “Burada kendime rakip gördüğüm bir yarışmacı yok, beni zorlayabilecek yarışmacılar olduğunu düşünüyorum ama tarzlarıyla değil, çeneleriyle” sözleriyle iddiasını ortaya koydu.

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