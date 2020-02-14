Doya Doya Moda Sündüz kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Sündüz Durmaz’ın eşi
Doya Doya Moda’nın 14 Şubat tarihli tanıtımına Sündüz Durmaz ve eşinin görüntüleri damga vurdu. Eşinin sürpriz ziyaretiyle duygusal anlar yaşayan Sündüz Durmaz’ın hayatı da bir kez daha gündeme geldi. Peki, Doya Doya Moda Sündüz kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Sündüz Durmaz hayatı ve merak edilen eşi…
Sündüz Durmaz, Doya Doya Moda yarışmasının en dikkat çeken isimlerinden biri haline geldi. Sık sık kocasından ve kendi kültürlerinden bahseden Sündüz Durmaz’ın hayatına ilişkin bilgiler merak ediliyor. Peki, Doya Doya Moda Sündüz Durmaz kimdir, kaç yaşında, nereli?
28 yaşındaki Sündüz Durmaz, aslen Cezayirli. Evli ve 2 çocuk annesi olan Sündüz Durmaz, eski bir model. 44 bedende olan yarışmacı 84 kilo. İddialı bir tarzı olan Sündüz Durmaz, jüri üyelerinden aldığı yüksek puanlarla birkaç kez kolye sahibi oldu.
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