Doya Doya Moda Sündüz kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Sündüz Durmaz’ın eşi

Sündüz Durmaz, Doya Doya Moda yarışmasının en dikkat çeken isimlerinden biri haline geldi. Sık sık kocasından ve kendi kültürlerinden bahseden Sündüz Durmaz’ın hayatına ilişkin bilgiler merak ediliyor. Peki, Doya Doya Moda Sündüz Durmaz kimdir, kaç yaşında, nereli?

28 yaşındaki Sündüz Durmaz, aslen Cezayirli. Evli ve 2 çocuk annesi olan Sündüz Durmaz, eski bir model. 44 bedende olan yarışmacı 84 kilo. İddialı bir tarzı olan Sündüz Durmaz, jüri üyelerinden aldığı yüksek puanlarla birkaç kez kolye sahibi oldu.