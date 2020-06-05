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Haber Giriş: 05.06.2020 - 13:45,Son Güncelleme:

Doya Doya Moda Sündüz kimdir, kaç yaşında, nereli? Doya Doya Moda Sündüz'ün hayatı ve eşi hakkında bilgiler

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Doya Doya Moda Sündüz kimdir, kaç yaşında, nereli? Doya Doya Moda Sündüz'ün hayatı ve eşi hakkında bilgiler
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Doya Doya Moda yarışmasıyla tanınan isimlerden biri de Sündüz Durmaz oldu. Jüriden yüksek puanlar alan Sündüz Durmaz finale kalacak isimlerden biri olarak gösteriliyor. Peki, Doya Doya Moda Sündüz kimdir, kaç yaşında, nereli? Doya Doya Moda Sündüz'ün hayatı ve eşi hakkında bilgiler

28 yaşındaki Sündüz Durmaz, aslen Cezayirli. Babasını hiç tanımayan Sündüz Durmaz, Doya Doya Moda'da gözyaşlarına boğulmuştu.

Türk biriyle evli ve 2 çocuk annesi olan Sündüz Durmaz, eski bir model. Sündüz Durmaz'ın eşi Ahmet Durmaz, turizm ve otelcilik sektöründe çeşitli işler yapan bir iş adamıdır. 

46 yaşında olan Ahmet Durmaz İstanbul'da ikamet ediyor. 

Sündüz ve Ahmet çiftinin iki kız çocuğu var.

Doya Doya Moda Sündüz kimdir, kaç yaşında, nereli Doya Doya Moda Sündüzün hayatı ve eşi hakkında bilgiler

 

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