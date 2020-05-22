Doya Doya Moda Su kimdir, nereli, kaç yaşında? Su Baher'in oynadığı diziler

Su Baher, her hafta bir kişinin elendiği ve pazartesi günleri yeni bir yarışmacının dahil olduğu Doya Doya Moda'da başından beri yer alan isimlerden biri. Mart ayında 22 yaşına giren Sepideh Su Baher, aslen İranlı ancak üniversite eğitimi nedeniyle İstanbul'da yaşamını sürdürüyor. Türkiye'nin yeni moda starının kendisi olacağını söyleyerek iddiasını ortaya koyan Su Baher, mutfakla da ilgili. İstanbul'a ilk günlerde bir kafelerde çalıştıktan sonra ajansa kaydolan Su Baher, ilk dizi deneyimini Kerem Bursin'in başrolünde yer aldığı bir dizide yaşadı. Ayrıca Erkenci Kuş, Afili Aşk dizileri ve Kuaförüm Sensin yarışmasında yer aldı.