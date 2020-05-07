Doya Doya Moda Su kimdir, kaç yaşında? Doya Doya Moda Su nereli, hangi dizilerde oynadı?
Su Baher, Doya Doya Moda yarışmasıyla adını duyuran isimlerden biri oldu. Doya Doya Moda'nın oyunculuk deneyimi bulunan isimlerinden biri olan Su Baher daha önce çeşitli dizilerde oynamış ve ekranlarda yer almıştı. Ailesinden uzakta yaşadığı bilinen Su Baher, aile özlemini dile getirirken duygusal anlar yaşıyor. Peki, Doya Doya Moda Su kimdir, kaç yaşında? Doya Doya Moda Su nereli, hangi dizilerde oynadı? İşte Doya Doya Moda yarışmacısı Su hakkında bilgiler...
TV 8’de ekrana gelen Doya Doya Moda yarışmacıları arasında bulunan Su Baher, yarışmanın yabancı uyruklu isimlerinden. 21 yaşında olmasına rağmen küçük yaşlarda iş hayatına atılan Sepideh Su Baher, üniversite eğitimi nedeniyle İstanbul'a geldi. Yarışmanın en çok kolye alan isimlerden biri olan Su Baher, Türkiye'nin yeni moda starının kendisi olacağını söyleyerek iddiasını ortaya koymuştu. İstanbul'a ilk günlerde bir kafelerde çalıştıktan sonra ajansa kaydoldu. Aslen İranlı olan genç yarışmacı, daha önce Erkenci Kuş, Afili Aşk dizileri ve Kuaförüm Sensin yarışmasında yer almıştır.
Ailesinden uzak olması nedeniyle yarışmada duygusal anlar yaşayan Su Baher, zaman zaman geleneksel yemekleri jüri üyelerine ve arkadaşlarına yapıyor.
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