Doya Doya Moda Su Baher Su Baher kimdir? Su Baher’in hayat hikayesi
Su Baher, Doya Doya Moda’nın All Star sezonuyla bir kez daha gündeme geldi. Doya Doya Moda All Star sezonu 15 Mart 2021 Pazartesi günü itibarıyla başladı. Doya Doya Moda Su Baher Su Baher kimdir? İşte Su Baher’in hayat hikayesi...
Sepideh Su Baher, aslen İranlı ancak üniversite eğitimi nedeniyle İstanbul'a gelmiş ve burada yaşamaya başlamış. Türkiye'nin yeni moda starının kendisi olacağını söyleyerek iddiasını ortaya koyan Su Baher, mutfakla da ilgili. İstanbul'a ilk günlerde bir kafelerde çalıştıktan sonra ajansa kaydolan Su Baher, ilk dizi deneyimini Kerem Bursin'in başrolünde yer aldığı bir dizide yaşadı. Ayrıca Erkenci Kuş, Afili Aşk dizileri ve Kuaförüm Sensin yarışmasında yer aldı.