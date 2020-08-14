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Haber Giriş: 14.08.2020 - 11:33,Son Güncelleme:

Doya Doya Moda Sabiha Rümeysa kimdir, kaç yaşında?

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Doya Doya Moda Sabiha Rümeysa kimdir, kaç yaşında?
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Doya Doya Moda yarışmacısı Sabiha Rümeysa Küçükislamoğlu, yarışmada yaşadığı duygusal anlarla gündeme geldi. Anne-babasının kendisi küçükken ayrıldığını anlatan Sabiha Rümeysa, gözyaşlarını tutamadı. Peki, Doya Doya Moda Sabiha Rümeysa kimdir, kaç yaşında?

Doya Doya Moda 2. Sezon yarışmacılarından Sabiha Rümeysa Küçükislamoğlu, 1996 yılında dünyaya geldi. Yarışmaya İstanbul’dan katılan ancak aslen Rizeli olan Rümeysa, çiğ köfte dükkanı işletiyor.

Sabiha Rümeysa Küçükislamoğlu, daha önce evlenip boşanmış ve bu evlilikten bir çocuğu var.

Yaşadıkları nedeniyle zaman zaman duygusal anlar yaşayan Sabiha, 'Erkek arkadaş ile ilk buluşma' konseptinde duygusal anlar yaşamış ve şunları söylemişti. “Eşimden çok kısa bir süre önce ayrıldım, bekar bir anneyim. Kötü bir şekilde ayrılmadık, sadece anlaşamıyorduk. Bitirmenin en doğrusu olduğuna karar verdik. Yarışmaya çocuğum için katıldım, tek başıma annelik nasıl yaparım, bunu göstermek için yarışmaya katıldım”

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