MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Televizyon HaberleriDoya Doya Moda Sabiha kimdir, kaç yaşında?
GeriTelevizyon Doya Doya Moda Sabiha kimdir, kaç yaşında?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Televizyon
Haber Giriş: 04.08.2020 - 14:18,Son Güncelleme:

Doya Doya Moda Sabiha kimdir, kaç yaşında?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Doya Doya Moda Sabiha kimdir, kaç yaşında?
Abone Olgoogle-news

Doya Doya Moda’nın 2. Sezon yarışmacılarından biri de Sabiha oldu. Yarışmaya iddialı bir giriş yapan Sabiha, özellikle yarışmacı arkadaşlarıyla yaşadığı tartışmalarla hafızalara kazındı. Peki,Doya Doya Moda Sabiha kimdir, kaç yaşında?

Yarışmaya İstanbul'dan katılan Sabiha, 24 yaşında ve aslen Rizeli. Çiğ köfteci dükkanı işletiyor. Başından bir evlilik geçen ve bir çocuk sahibi olan Sabiha, 'Erkek arkadaş ile ilk buluşma' konseptinde duygusal anlar yaşamış ve şunları söylemişti. “Eşimden çok kısa bir süre önce ayrıldım, bekar bir anneyim. Kötü bir şekilde ayrılmadık, sadece anlaşamıyorduk. Bitirmenin en doğrusu olduğuna karar verdik. Yarışmaya çocuğum için katıldım, tek başıma annelik nasıl yaparım, bunu göstermek için yarışmaya katıldım”

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle