Doya Doya Moda Sabiha kimdir, kaç yaşında?

Yarışmaya İstanbul'dan katılan Sabiha, 24 yaşında ve aslen Rizeli. Çiğ köfteci dükkanı işletiyor. Başından bir evlilik geçen ve bir çocuk sahibi olan Sabiha, 'Erkek arkadaş ile ilk buluşma' konseptinde duygusal anlar yaşamış ve şunları söylemişti. “Eşimden çok kısa bir süre önce ayrıldım, bekar bir anneyim. Kötü bir şekilde ayrılmadık, sadece anlaşamıyorduk. Bitirmenin en doğrusu olduğuna karar verdik. Yarışmaya çocuğum için katıldım, tek başıma annelik nasıl yaparım, bunu göstermek için yarışmaya katıldım”