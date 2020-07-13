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Televizyon
Haber Giriş: 13.07.2020 - 15:11,Son Güncelleme:

Doya Doya Moda Rümeysa Buyuran kimdir, kaç yaşında, nereli?

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Doya Doya Moda Rümeysa Buyuran kimdir, kaç yaşında, nereli?
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Doya Doya Moda'nın 2. sezon yarışmacılarından biri de Rümeysa Buyuran oldu. Doya Doya Moda'da yarışacak isimlerden biri olan Rümeysa Buyuran'ın performansı ilerleyen günlerde belli olacak. Peki, Doya Doya Moda Rümeysa Buyuran kimdir, kaç yaşında, nereli?

Doya Doya Moda'nın 2. sezon yarışmacılarından Rümeysa Buyuran, 22 yaşında aslen Rizeli, 1.68 boyunda 95 kilo 46 beden. Tarzına çok güvendiğini söyleyen yarışmacı, "Bulunduğum yerde dikkat çekmeyi severim. Çünkü kendime güveniyorum. Herkes bana baksın istiyorum. Rakiplerim tabii ki benden korkmalı" dedi.

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