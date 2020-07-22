Doya Doya Moda Rabia kimdir, kaç yaşında? Rabia Ağca hakkında bilgiler
Rabia Ağca, Doya Doya Moda yarışmasının sürpriz ismi oldu. İlk 7'deki bir yarışmacının ailesinde sağlık sorunu yaşaması nedeni ile Rabia Ağca, yarışa dahil oldu. Gerek kombinleri gerekse diğer yarışmacılarla yaşadığı diyaloglarla dikkat çeken Rabia Ağca’nın hayatına dair bilgiler merak ediliyor. Peki, Doya Doya Moda Rabia kimdir, kaç yaşında? Rabia Ağca hakkında bilgiler
Hatay doğumlu olan Rabia Beyza Ağca, 21 yaşında, İddialı bir tarzı olduğunu belirten Rabia, "Doya Doya Moda'da ikinci sezonun en iyi giyinen yarışmacısı olacağım ve bu yarışmadan birinci olarak çıkacağım" sözleriyle yarıştaki iddiasını ortaya koydu. Yarışmanın öğrenci yarışmacılarından olan ancak okulunu donduran Rabia, tekrar sınava hazırlanıyor.1.68 boyunda 75 kilo 42 beden giyiniyor.
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