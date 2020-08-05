MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Televizyon HaberleriDoya Doya Moda Rabia kimdir, kaç yaşında, nereli?
GeriTelevizyon Doya Doya Moda Rabia kimdir, kaç yaşında, nereli?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Televizyon
Haber Giriş: 05.08.2020 - 14:38,Son Güncelleme:

Doya Doya Moda Rabia kimdir, kaç yaşında, nereli?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Doya Doya Moda Rabia kimdir, kaç yaşında, nereli?
Abone Olgoogle-news

Rabia Ağca, Doya Doya Moda 2020 sezonunda çıkışlarıyla dikkat çeken isimlerden biri oldu. İlk 7'deki bir yarışmacının ailesinde sağlık sorunu yaşaması nedeni ile son anda yarışmaya katılan Rabia Ağca, gerek iddiası gerekse diğer yarışmacılarla yaptığı tartışmalarla ön plana çıkıyor. Peki, Doya Doya Moda Rabia kimdir, kaç yaşında, nereli?

Doya Doya Moda'da yeni sezonun başlamasıyla birlikte, bu yıl hangi yarışmacıların yarışacağı en çok merak edilen konulardan biriydi. Yeni sezonda mücadele edecek 7 büyük beden yarışmacıdan biri Rabia Ağca oldu. İlk haftadan bu yana Doya Doya Moda’da kalmayı başaran Rabia Ağca, ilk gün hayatıyla ilgili bilgiler vermişti.

Hatay doğumlu Rabia Beyza Ağca, 21 yaşında ve öğrenci. İddialı bir tarzı olduğunu belirten Rabia Ağca, "Doya Doya Moda'da ikinci sezonun en iyi giyinen yarışmacısı olacağım ve bu yarışmadan birinci olarak çıkacağım" diyor. İddialı bir isim olan Rabia, 1.68 boyunda 75 kilo 42 beden giyiniyor.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle