Doya Doya Moda Özde kimdir, kaç yaşında? Özde Karacan'ın hayatı ve mesleği ile ilgili bilgiler
Doya Doya Moda’nın ikinci sezonuna dahil olan Özde Karacan, katıldığı ilk hafta birincilik alarak adından söz ettirdi. Yarışmaya dahil olması çok konuşulan Özde, diğer yarışmacılarla sık sık tartışmalar yaşıyor. Peki, Doya Doya Moda Özde kimdir, kaç yaşında? Özde Karacan'ın hayatı ve mesleği ile ilgili bilgiler…
Yarışmaya Mersin’den dahil olan Özde Karacan, 28 yaşında. Takı ve Aksesuar işleri ile uğraştığı bir dükkanı olan Karacan, ilk sezonunda katıldığı Doya Doya Moda’da kısa süre kalmasına rağmen adından söz ettirmişti. Giyim tarzı ile jüri üyelerinin dikkatini çeken Karacan ‘haftanın birincisi olarak genç kızlara modayı öğreteceğim’ sloganı ile iddialı bir yarışmacı olduğunu göstermişti. Doya Doya Moda 2. Sezonuna 24 Ağustos’ta dahil olan Özde, ilk sezonda olduğu gibi 2. Sezonda da katıldığı ilk hafta birincilik alarak iddiasını ortaya koydu.
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